Neubulach Sänger besuchen fleißig Proben

Wolny im Amt bestätigt

"Unser Chor hat konstant 14 aktive Sänger und feierte mit dem Konzert im Oktober den Höhepunkt eines erfolgreichen und guten Jahres", fasste der durch Neuwahl bestätigte Vorsitzende Rüdiger Wolny in seinem Rückblick zusammen. Auch aus der Jubiläumskapelle, die das Konzert mitgestaltete, kam entsprechende Resonanz und das Interesse nach einer Wiederholung der Kooperation. "Macht weiter so, die Auftritte sind das Salz in der Suppe und der Lohn regel­mäßiger Teilnahme an den Singstunden", schrieb Wolny den Sängerkollegen ins Buch, zumal die Leidenschaft beim Singen den Funken auf das Publikum überspringen lasse.

Darüber hinaus dankte er den Frauen der Sänger und den insgesamt 86 Mitgliedern des Vereins für deren Unterstützung. Die hatten, wie Schriftführer Jürgen Stocker an die einzelnen Veranstaltungen erinnerte, etliche Möglichkeiten, den Chor zu hören, Feste mit ihm zu feiern und gemeinsame Freizeitaktivitäten zu erleben.