Neubulach Betrüger haben es auf Firmen abgesehen

Deshalb warnt die Stadt seit einigen Tagen auf ihrer Homepage vor den hinterhältigen Anrufen. Eine Firma im Stadtgebiet sei von Betrügern kontaktiert worden, habe den Schwindel aber rechtzeitig durchschaut und die Stadtverwaltung informiert, sagt Susan Mäder, Hauptamtsleiterin in Neubulach. Zwar sei nichts passiert und kein Schaden entstanden, "aber wenn sich so was zuträgt, nehmen wir das immer ernst." Die Polizeidienststelle Neuweiler, die für Neubulach zuständig ist, sei informiert.

Täter gehen nach sogenannter "Kölner Masche" vor

Besonders Gewerbetreibende seien von dem Anzeigenschwindel betroffen, der nach der sogenannten "Kölner Masche" funktioniert. Der Name stammt von Werbefirmen, die nach diesem Schema vorgingen und ursprünglich ihren Sitz in Köln hatten. Das Vorgehen ist im Grunde genommen immer dasselbe: Eine Frau ruft an und erkundigt sich, ob die Firma den Auftrag X wie besprochen verlängern will. Besonders gerissen: Die Anrufer beziehen sich auf kürzlich geschaltete Werbeanzeigen, wie beispielsweise in der Neubulacher Infobroschüre.