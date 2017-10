Nagold Zum Wegwerfen viel zu schade

Wer sich fragt, wo er all die gut erhaltenen Gegenstände an den Mann oder an die Frau bringen kann, dem sei die Nagolder Gebrauchtwarenbörse am Samstag, 28. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Stadthalle wärmstens empfohlen.

An diesem Tag nehmen die Organisatoren die gelieferten Waren zwischen 8.45 und 11 Uhr am Nebeneingang der Stadthalle an. Helfer legen die abgegebenen Waren auf den Tischen aus, bevor die Türen um 10 Uhr geöffnet werden.

Zufahrt ist über die Burgstraße möglich