Nagold Zum Brüllen komischer Klamauk

Aber bei Szenen zwischen Shakespeare, Rosamunde Pilcher oder Hitchcock auf spontanen Zuruf müssen die Akteure – vor allem im ersten Teil – schon auch zeigen, was sie so an theatralischen Ausdrucksformen zu bieten haben. Ein bisschen Tanz, eine Menge Gesang und ein ordentlich gefüllter Wort- und Zitatenschatz gehören dazu.

So verstreut die Lottofee zahllose Zettel mit Zitaten aus Goethes Faust auf der Bühne, die möglichst geschmeidig in eine Tierarzt-Szene eingebaut werden müssen, wie sie gefordert ist – mit einer leuchtend roten Perücke in der Rolle als Wauwau Chico auf dem Arm. Nicht bei allem waren die Tübinger Mimen besonders gut in Form an diesem Abend. Die Eifersuchtszene in esoterischer Sprache oder das Klempner-Duell gelangen nicht so übertrieben witzig.

Das wird dann bei der Wahl auch gnadenlos niedergestimmt. Aber fast immer, wenn die Zuschauer Lokales und Eigenes einbringen, läuft die Truppe zu Bestform auf.

Das Parkhaus als eingeworfener angeblicher Nagolder Aufreger kam dann gleich mehrfach zu Ehren als Running Gag, unter anderem in der köstlichen Märchennummer vom Zwölfender-Hirsch im schwarzen Wunderwald. Und auch der finale Western war vom Feinsten: bester Theatersport halt, bestens bewertet und bestens bejubelt.