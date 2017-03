Nagold Wohnhäusle-Abriss beginnt

Nagold. Erst der Mammutbaum, dann das Haus. Die Abrissarbeiten am ehemaligen "Wohnhäusle" in Nagolds Zwingerweg, gleich gegenüber der Traube-Tiefgarage, haben begonnen. Nachdem bereits vor einigen Tagen der prägnante Mammutbaum gefällt wurde, begannen diese Woche die Vorarbeiten für den Abriss. Heute, Mittwoch, rückten die Bauarbeiter dem Gebäude mit schwerem Gerät zu Leibe. Geplant ist an der Stelle die Errichtung eines neuen Wohn- und Geschäftshauses durch einen privaten Investor. Für den gefällten Mammutbaum soll es eine Ersatzpflanzung geben, allerdings nicht an selbiger Stelle sondern in der Nachbarschaft in der Burgstraße.