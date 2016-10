Nagold Wer gewinnt den Urschelpreis?

Nagold.Erneut will die Nagolder Bürgerstiftung das Wirken von Ehrenamtlichen in der Stadt Nagold gebührend würdigen und setzt dafür zum dritten Mal den "Urschelpreis" aus. Ehrenamtlich wirkende Gruppen, die soziale Ausgrenzungen abbauen und damit die Teilhabe von Benachteiligten am bürgerlichen Leben in Nagold ermöglichen, können sich um den Urschelpreis 2016 bewerben. Es sind Geldpreise in Höhe von 200, 300 und 500 Euro zu gewinnen. Die Preisträger ermittelt ein Kuratorium des Stiftungsrates der Urschelstiftung. Die öffentliche Preisverleihung erfolgt im Rahmen des Stifterforums im Januar 2017. Bewerbungen mit Zielen, Erfolgen und Darstellung der Gruppenarbeit sollten schriftlich bis 30. November an: Urschelstiftung-Bürger für Nagold, Albert-Krieg-Str. 4, 72202 Nagold eingereicht werden.