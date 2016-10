Nagold Wenn vier Krisen aufeinandertreffen

Nagold. Ein Ruckeln, ein Poltern, das Licht flackert – der Aufzug steckt fest. Im 40. Stock hält er vier Fremde gefangen. Und auch ihre Probleme. Ein gehetzter Versicherungsmakler mit zweifelhaftem Humor, eine von ihrem Verlobten verlassene Anwältin, eine Jobsucherin mit Opernsängerinnentalent und ein Professor, der sich gerade umbringen will, haben nicht viel miteinander gemein. Mit drei Ausnahmen: In Fritz Schindleckers Theaterstück "4 nach 40" bleiben alle zusammen in einem Lift stecken, alle sind jüngst 40 Jahre alt geworden und alle befinden sich zurzeit in einer persönlichen Krise.

Am Ende ihrer Zurechnungsfähigkeit

Die "4 im Element" – das sind Klaus Abeldt, Tanja Schall, Reinhold Schiller und Katja Seitz – mimten die Vier in der Midlifecrisis am Freitag bei Hajo Schörle. Der Verleger hatte die Plakate und Eintrittskarten für die Premiere von "4 nach 40" in Bierlingen bei Starzach entworfen und sich die Hobbytheatergruppe daraufhin bei ihrem Auftritt genauer angeschaut. "Das hätte ich gerne in meinem Haus", dachte er sich – und die vier Hobbyschauspieler sahen es ebenso. Deswegen blieb der Fahrstuhl nun im voll besetzten Verlagsgebäude auf dem Wolfsberg stecken.