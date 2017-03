Nagold Von zarten Farbspielen bis zu gewaltigen Sturzbächen der Virtuosität

Wer Laube vor fast vier Jahren an dem gerade frisch restaurierten Instrument erlebte, der konnte kaum fassen, was für ein Ausmaß an Suggestivitätskraft seine damals schon perfekte Spielart im Laufe des konstanten und intensiven Reifeprozesses erreichte. Mit gerade 29 Jahren von Preisen überschüttet, auf vier Kontinenten begehrt und gefeiert, gehört der Assistenzprofessor für Orgel an der Eastman School of Music in Rochester, New York längst zur engsten Weltelite der Ausnahmemusiker.

Umso mehr fühlten sich die Bezirkskantoren Eva-Magdalena und Peter Ammer von dem hohen Besuch geehrt, und sie freuten sich zusammen mit dem Orgelsachverständigen Volker Lutz, dass Laube "die Nagolder Orgel so ins Herz geschlossen hat, dass er noch mal gekommen ist".

Das vom Orgelbauer Tilman Trefz wiederbelebte Instrument muss es tatsächlich dem Künstler stark angetan haben. Wenn man bedenkt, dass Laube in berühmtesten Kathedralen konzertiert und mit den besten Konzertorgeln vertraut ist, dann schmeichelt seine Zuneigung nicht nur den Verfechtern der Orgelrenovierung.