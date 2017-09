Nagold Vier Sterne strahlen wieder über der Mühle

Nagold - Vier-Sterne-Hotels gibt es im Kreis Calw nicht viele. Jetzt ist wieder eines dazu gekommen: Die zwischen Nagold und Wildberg direkt an der Bundesstraße gelegene Pfrondorfer Mühle – die schon in der Vergangenheit vier Sterne hatte – darf sich wieder mit vier Sternen schmücken. Der Kreischef des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Rolf Berlin, überreichte die begehrte Plakette an die Führung des Hotels, Klaus Weirowski und dessen Tochter Aylin. Dass die Pfrondorfer Mühle an sich die Sterne erhält, ist nicht allein das Besondere an der Auszeichnung. Das Besondere ist auch, dass der gastronomische Komplex erst vor wenigen Monaten den Besitzer gewechselt hat und der neue Chef in der Hotellerie eigentlich kaum Erfahrung hat.