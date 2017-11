Nagold VfL Nagold vor richtungweisender Begegnung

VfL Nagold – SV Bondorf (Samstag, 20 Uhr). Der VfL Nagold ist in der Bezirksklasse noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Zuletzt in Reutlingen musste sich der Aufsteiger knapp mit 25:26 geschlagen geben. Auffallend war dabei, dass die VfL-Handballer in den letzten fünf Minuten keinen Treffer mehr setzen konnte.

Mit dem SV Bondorf wird nun ein harter Brocken in der heimischen Bächlenhalle erwartet. "Die sind stärker als Reutlingen", erklärt VfL-Coach Simon Movila vor dem wichtigen Heimspiel.

So hat er den Konkurrenten am vergangenen Wochenende unter die Lupe genommen und dabei gesehen, dass die Bondorfer 60 Minuten lang nicht nachgelassen haben. Wichtig sei es vor allem, den starken Rückraum der Gäste aus dem Gäu in den Griff zu bekommen, aber auch über die rechte Seite erzielt der Gegner etliche Treffer. Das bekam jüngst die Mannschaft aus Rutesheim deutlich zu spüren, die in Bondorf mit 20:30 Toren unterging. Kein Wunder, dass Simon Movila mit einem ganz schweren Spiel rechnet, das alles andere als ein Selbstläufer wird.