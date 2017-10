Nagold Unterhaltsames Programm und gemütliches Beisammensein

Nagold. "Mach dich auf den Weg" lautet das Motto des diesjährigen "Großen Seniorennachmittags" am Sonntag, 22. Oktober, ab 14 Uhr in der Stadthalle. Ein Aufruf, der ganz wörtlich gemeint ist. Denn es sollen sich alle Nagolder Senioren angesprochen fühlen, an der Veranstaltung teilzunehmen.