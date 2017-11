Nagold Thorsten Reule war in seiner Paraderolle ganz Frau

Eine Betrügerei ist es ja nicht so wirklich, eher "Spitzfindigkeiten", wie es Butler Johann ausdrückt. Durch einen glücklichen Zufall ist er auf Dörrzapfs Hof gelandet. Als sich die Lage bedenklich zuspitzt und Karl kurz davor ist, in den Knast einzuziehen, präsentiert der Butler die Lösung auf dem Silbertablett: Die Kühe gehören nicht Karl, sie sind geleast!

So behält der Bauer seine Freiheit und Pfarrer Udo Glaser sein Kirchendach. Für dessen Sanierung hat Dörrzapf die Subventionen nämlich erschlichen. Und so wendet sich zum Schluss doch noch alles zum Guten in dem Theaterstück "Ein Butler auf dem Bauernhof". Die Theaterdarsteller des Iselshauser Musikvereins Lyra brachten die schwäbische Komödie in drei Akten am Freitag und Samstag auf die Bühne der Gemeindehalle.

Am Samstagabend durften sich die Darsteller über eine voll besetzte Halle, viel Applaus und noch mehr Gelächter freuen. Am Freitag ließen die Besucherzahlen ein bisschen zu wünschen übrig. Allerdings war das freitägliche Theater auch noch ganz frisch in Iselshausen. Bisher fand nur eine Aufführung am Samstag statt, bis vor drei Jahren spielte die Truppe ihre zweite Aufführung in einem Gasthof in Bittelbronn bei Horb. Dort habe die Resonanz immer mehr abgenommen und der Wirt habe die Veranstaltung altersbedingt nicht mehr stemmen können, wie Klaus Hüther berichtete.