Nagold So sah die Zukunft früher einmal aus

Nagold. Vor vier Jahren hatte man im Vorfeld der Landesgartenschau all jenen, die bei der Errichtung des "Altensteigerle"-Denkmals auf dem Gartenschau-Gelände am Viadukt mitgeholfen hatten, versprochen, sie alle zur Einweihung einzuladen. Doch im Trubel der Gartenschau ging der gute Vorsatz verschütt. Dieses Versäumnis holte man nun nach. Und so drängten sich gestern nun viele Freunde des "Altensteigerles" in der Jugendkunstschule, wo das Jubiläum mit einem kleinen Festakt begangen wurde.

Judith Bruckner, Vorsitzende des Heimatgeschichtsvereins Nagold, erinnerte bei einer Feierstunde in Nagold an die großen Feierlichkeiten zur Eröffnung der Bahn vor 125 Jahren. Die fanden damals allesamt, das musste Bruckner freimütig einräumen, nicht in Nagold, sondern fast ausschließlich in Altensteig statt. Dazu gehörten Böllerschüsse um 6 Uhr morgens, der Empfang der Ehrengäste aus Stuttgart in Nagold, die mit dem Zug aus Calw ins Obere Nagoldtal gekommen waren, um 9.30 Uhr, die eigentliche Festfahrt von Nagold nach Altensteig zwischen 12 und 13.30 Uhr, der festliche Empfang des Zuges in Altensteig um 13.30 Uhr oder Feuerwerk, Fackelzug und Illumination der Stadt ab 17 Uhr. Den Festball ab 20 Uhr nicht zu vergessen. Gerne hätte man ähnliche Attraktionen wie das Glockengeläut, Böllerschüsse, Feuerwerk und Fackelzug geboten, habe es dann aber doch bei der bescheidenen Feier in der Jugendkunstschule belassen, bemerkte Bruckner mit einem Augenzwinkern.

Roland Bühlmaier, einer der großen Aktivposten in Nagold, wenn es um die Erinnerung an das "Altensteigerle geht, erinnerte zunächst einmal an all die Menschen, die das Denkmal am Viadukt erst möglich gemacht haben. Und das ist eine ganz erhebliche Zahl: Insgesamt waren es 135 Personen, Firmen oder Organisationen, die sich diesem Zweck verschrieben hatten oder noch haben. "Ohne sie hätte diese museale Freilichtanlage nie gebaut werden können", betonte Bühlmaier.