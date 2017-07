Nagold Rosengärtle ist ein perfekter Festplatz

Nagold-Hochdorf. Das vernahm Ortsvorsteher Bruno Schmid natürlich gerne – und am Rande des obligatorischen Fassanstichs erinnerte er daran, dass das Rosengärtle vor fünf Jahren der Hochdorfer Beitrag zur Landesgartenschau in Nagold war. "Das ist aber auch ein idealer Ort zum Feiern und es ist toll, wie gut das Rosengärtle angenommen wird", so Schmid.

Nach dem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr hatten die Musiker den zweiten "Schwaben-Triathlon" ins Programm genommen.

Neue Spiele beim "Schwaben-Triathlon"