Nagold Peru: Das Abenteuer geht weiter

Nagold. Auf ihrer Chorreise durch das Andenland legten die Projektchor-Sänger des Kniebis-Nagold-Chorverbands jetzt eine Singpause ein – zur Gewöhnung an die Höhenluft in der Stadt Cusco, die sich auf 3500 Metern Höhe befindet. So manche Sänger hatten mit den Beschwerden der Höhenkrankheit zu kämpfen. Neben dem Erkunden der Stadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, standen Besuche in den umliegenden Ausgrabungen auf dem Programm: der Wassertempel Tambomachay, die Festung Puka Pukara und der Sonnentempel Saqsayhuaman.

Eine Zwei-Tagestour ins imposante Urubamba-Tal auf 3000 Metern Höhe sorgt zwar für Erleichterung bei den Höhenkranken, es waren aber noch eine anstrengende Bergwanderung durch die Ausgrabungen von Pisaq, mit ihren Mumiengräbern und der Aufstieg nach Machu-Picchu zu bewältigen. Der überwältigende Anblick der weltbekannten Inka-Stadt entlohnte für alle Strapazen. Die Reisenden waren ganz voller Ehrfurcht über die hochentwickelte Architektur, das große Wissen in Astronomie und die ethischen und kulturellen Eigenheiten der Inka. Von ihrer fortgeschrittenen Agrarwissenschaft erfuhr man in den Terrassen von Moray, die durch ihre perfekte Kreisform auch die ideale Akustik für eine Gesangsprobe bot. "O Herr, gib Frieden" und "Lobsinget Gott dem Herrn" füllten die ganze Anlage und durchstreiften die umliegenden Höhen.

Die Sänger erlebten Gegensätze, die in einem unerwarteten Gleichgewicht harmonieren: Eine Einführung in die Töpferei in einem kleinen Familienbetrieb und der Besuch des berühmten Keramik-Künstlers Pablo Seminario in seinem Atelier, jeweils mit einem spontanen Dankes-Ständchen, fast magische Momente waren das. Die Salzbecken von Maras und das fruchtbare Urubamba-Tal; die malerischen einfachen Dörfer mit ihren kleinen Lehmhäusern, engen Gassen und bunten Märkten und die herrschaftlich angelegten kolonialen Gasthäuser, umrahmt von riesigen blühenden Bouganvilien; die verschneiten 5000er der Urubamba-Kette und die braun-rot-gelben Weiten der Hochplateaus.