Nagold Partyband dreht Video in Hochdorf

Als nächster Drehort wurde das Set im Bräustüble in der Hochdorfer Kronenbrauerei aufgebaut. Während die Narrenzunft-Mitglieder im Brauerei-Hof warteten, entstand oben die "Wirt-Szene". Dafür konnte Thomas Kinne Sänger und Unterhalter Hansy Vogt gewinnen. Einen großen Auftritt bekam dieser aber nicht, sondern schlüpfte ganz bescheiden in die Rolle des Wirts. Stark eingebracht hatten sich die Narrenzunft-Mitglieder, die aufwendige Requisiten besorgt hatten. Bernd Walz sorgte beispielsweise für einen Wohnwagen oder sprach sich mit den Landwirten ab. Darstellerin Nicole Weiß hatte sich extra für diesen Dreh ein besonderes Dirndl herausgesucht. Wenige Tage vorher hatte sie die Demo-Version von "Do be I dahoim" erstmals gehört und den Text verinnerlicht. "I ben a Kend vom Land", dieser Passage stimmt die Hochdorferin zu, die in Wolfenhausen aufgewachsen ist.