Nagold OHG-Vokalensemble singt in der Stadtkirche

In der Vesperkirche darf jeder zum Essen kommen. Dort sitzt Jung und Alt, Arm und Reich an einem Tisch. Dort gibt es ein Miteinander, dort findet man Gemeinschaft. Jeder wird so angenommen, wie er ist.

Auch in diesem Jahr zeichnet sich der Seminarkurs des OHG "Soziales Engagement" für dieses Benefizkonzert für die Vesperkirche verantwortlich. Nach dem Konzert wird zu Gesprächen bei Kuchen und Snacks eingeladen. Interessierte können sich dabei über die Vesperkirche und den Seminarkurs informieren. Die Veranstaltung in der Stadtkirche beginnt am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr.