Nagold OHG Nagold: Ein Ort mit viel Aktivität

Nagold. Wer Lust am Singen hat, kann, je nach Alter, den 5er- oder 6er-Chor, den Mittelstufenchor oder das Vokalensemble besuchen. Für Schüler, die ein Instrument beherrschen, ist außerdem auch eine Teilnahme in der Junior Big-Band, Senior Big-Band oder in der Kammermusik AG möglich.

Nicht nur auf musikalischem Gebiet kann das OHG zahlreiche Arbeitsgemeinschaften (AG) bieten, auch im Bereich Theater hat die Schule einige Angebote. Zwei Theatergruppen treffen sich wöchentlich, um zu proben. Für gelegentliche Auftritte zeichnet und malt die Bühnenbild-AG die Kulissen. Für die technische Umsetzung bei Auftritten ist die Bühnentechnik-AG verantwortlich.

Wer Gefallen an Sport und der Natur hat, für den ist die Outdoor-AG genau richtig.