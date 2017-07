Nagold Noch nie so viele Jubilare bei Häfele

"1350 Jubeljahre" bilanzierte Sibylle Thierer, Oberhaupt der jetzt über 7000 Mitglieder zählenden Häfele-Familie – das war absoluter Rekord in der 94-jährigen Unternehmensgeschichte. "Wir wollen auch in Zukunft zu den Besten gehören", so die Botschaft der Unternehmensleiterin in ihrer Laudatio. Das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens, so Sibylle Thierer weiter, sei seine Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Gegebenheiten im Markt und an die sich stetig ändernde Umwelt. Dazu gehöre die Bereitschaft zur Veränderung, die Bereitschaft zur Weiterentwicklung mit dem Unternehmen, eine Bereitschaft, die die Jubilare in vielen Jahren immer wieder gezeigt hätten. "Jubilare sind gerade deshalb wesentlicher Teil unserer Erfolgsgeschichte. Sie garantieren aber auch die Kontinuität, die Sachkunde und die gebotene Umsicht, die wir im Alltag so dringend benötigen", sagte Sibylle Thierer.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann hatte zur Überraschung vieler eines der größten deutschen Wirtschaftsmagazine mitgebracht, von dem die Häfele Unternehmensleiterin zu einer der 15 mächtigsten Managerinnen Deutschlands gekürt wurde. Ein gelungener Einstieg, der zeigt, welche Bedeutung Häfele zwischenzeitlich weit über Nagold und die Branche hinaus bekommen hat. Häfele, Initiator des großen Industriegebiets auf dem Wolfsberg sei ohne Nagold nicht denkbar und Nagold ohne Häfele genauso wenig, betonte Großmann – verbunden mit der Hoffnung, dass das auch in Zukunft so bleiben möge. Den Jubilaren überbrachte er die Glückwünsche von Stadt und Gemeinderat. In neun Jahren seiner Amtszeit habe er aus Respekt vor der Leistung des Unternehmens und der Geehrten nicht einmal gefehlt.

Lob und Anerkennung gab es auch vom Vertreter der IHK, Carl Christian Hirsch, der die Urkunden für die 40- und die 25-jährigen Jubilare überreichte und von Betriebsrat Dominik Breining.