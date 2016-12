Nagold Nikolauswanderung zum Abschluss

Wanderleiter Stefan Lendermann, Sonja Pfaff als Trainerin C Sportklettern, Markus Kehle und Markus Seeger als Trainer C Bergsteigen und Susanne und Thomas Haizmann als Familiengruppenleiter verstärken das bestehende Team und bieten künftig Touren und Ausfahrten in der Sektion an.

Für das nächste Jahr sind derzeit noch vier weitere Trainer und Fachübungsleiter aus den Ressorts Bergsteigen, Mountainbike, Alpinklettern und Klettersteig in Aus- beziehungsweise Fortbildung.

An interessanten Terminen ist in nächster Zeit besonders ein öffentlicher Vortrag zu den nepalesischen Regionen Mustang, Annapurna, Everest und Makalu hervorzuheben. Alexander Schmidt erzählt über Land und Leute und informiert über sein Nepal-Hilfsprojekt am 14. Januar im Nagolder Kubus.

Für die Vereinsmitglieder ist das Winterwochenende rund um Sport in Schnee und Eis vom 17. bis 19. Februar, eine der abwechslungsreichsten Ausfahrten des Jahres, sicherlich ein Pflichtvermerk im Kalender.