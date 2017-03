Nagold Neubau oder doch ein Schildbürgerstreich?

Nagold-Gündringen - Kleine Brücke – große Diskussion: Der Verwaltungsausschuss des Kreistages konnte sich am Montag nicht einigen in der Frage, ob die 90 Jahre alte Bahnbrücke über die Kreisstraße zwischen den Nagolder Ortsteilen Gündringen und Vollmaringen für runde 300 000 Euro erneuert und in diesem Zuge verbreitert werden soll. Kritiker fürchten eine Zunahme des Verkehrs auf der schmalen Strecke. Für FDP-Kreisrat Karl Braun käme es einem "Schildbürgerstreich" gleich, wenn man die Chance für einen Neubau nicht ergreifen würde.