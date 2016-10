Nagold Naturlehrpfad am Schlossberg jetzt in städtischer Hand

Sebastian Bahrdt vom Referat Naturschutz und Landschaftspflege beim Regierungspräsidium Karlsruhe war eigens aus der Fächerstadt angereist, um den Naturlehrpfad auf dem Schlossberg an die Stadt Nagold zu übergeben. Bahrdt erklärte, dass der Pfad ursprünglich im September 2004 eröffnet wurde und seitdem durch das Regierungspräsidium gemeinsam mit dem Nagolder Revierleiter Klaus Kälber gepflegt wurde. "Alle erforderlichen Instandsetzungen sind erledigt, neue Schilder wurden angebracht, der Naturlehrpfad geht vollständig, mit allen Rechten und Pflichten, an die Stadt Nagold über", so Bahrdt.

Der Nagolder Schlossberg verbindet ein herausragendes Naturschutzgebiet mit geschichtlichem Hintergrund. "Als Hausberg strahlt die Burg Hohennagold als eine der größten Festungsanlagen im süddeutschen Raum mit vielfältigen Wanderwegen weit in die Region hinaus. Hier erstreckt sich ein schönes Refugium für Urlauber und Ausflügler", beschreibt das Stadtoberhaupt dieses Naturerlebnis.

Gesamtlänge von 1300 Metern