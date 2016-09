Nagold Nächstes Jahr fällt der Startschuss

Nagold. Dabei hatte der Verein "Kinderhilfe Ugwaku" wie schon beim erfolgreichen Debüt des Afrika-Festes vor drei Jahren ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Tanz und afrikanischen Spezialitäten auf die Beine gestellt. Viel Beifall gab es da für den Auftritt einer afrikanischen Tanzgruppe, und richtig bunt wurde es bei einer afrikanischen Modenschau, bei der auch Vertreter der Kinderhilfe in das farbenfrohe Outfit schlüpften. Daneben standen etliche kulinarische Spezialitäten aus der westafrikanischen Küche auf der Speisekarte.

Gleichzeitig wurden natürlich die Pläne für die neue Grundschule vorgestellt. In Nigeria erhalten nach wie vor rund 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen keine Schulbildung. Es fehlt an Schulen – und die wenigen staatlichen Bildungsstätten, die es gibt, kosten viel Geld. Und so wurde vom damaligen Nagolder Pfarrvirkar Paul Odoeme das Schulprojekt im Südwesten Nigerias ins Leben gerufen. Mit Unterstützung der "Kinderhilfe Ugwaku" und vielen Spenden aus der Region wurde in Ugwaku der Bau einer Schule realisiert – rund 300 Schüler besuchen die "Secondary and Technical School".

"Nagold ist und bleibt meine zweite Heimat"