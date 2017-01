Nagold Musiker unterstützen die Vesperkirche

Begonnen wurde der Reigen der Konzerte bereits am vergangenen Dienstag vom Vokalensemble des Otto-Hahn-Gymnasiums. Am Eröffnungssonntag, übermorgen, spielt um 18 Uhr die junge Pianistin Cecilia Zhang aus Starzach einen Klavierabend mit Werken aus drei Jahrhunderten. Die Kirchenband L’Apéro mit Bandleader Jörg Kohr musiziert am Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr neues geistliches Liedgut.

Eine außergewöhnliche Kooperation mit der Musikschule ist gelungen: die Preisträgerkonzerte des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert", der am Wochenende 28./29. Januar in Nagold ausgerichtet wird, werden nicht wie sonst üblich in der Stadthalle, sondern ebenfalls im besonderen Ambiente der Vesperkirche stattfinden – ein schöner und ungewöhnlicher Abschluss für die Jugendlichen.

"Heimat für Flüchtlinge"