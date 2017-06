Nagold Mit dem Mäher durchs Wohnzimmer

Eigentlich war das Grundstück in der Georg-Wagner-Straße 40 seit Jahrzehnten reserviert – für den Bau eines Kindergartens, falls Bedarf für einen solchen Hort entstehen sollte. Doch die große Wiese mit dem über 100 Jahre alten Kastanienbaum, der im Baumbuch der Stadt Nagold steht, blieb 40 Jahre lang ein kleines Erholungsgebiet, auf dem die Kinder im Winter Schlitten fuhren und sich im Sommer Schüler wie Kindergartenkinder tummelten. "Die Wiese war nicht tot, die lebte", sagt Helgard Jäger-Fahrenholt, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt.

Doch jetzt fürchtet sie und ihr Mann Ernst Jäger genauso wie die anderen Nachbarn um ihre Wohn- und Lebensqualität. Statt eines Kindergartens soll auf dem stadteigenen Areal ein großer Wohnkomplex entstehen – geplant von der Kreisbaugenossenschaft Calw, in der nicht nur Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden inne hat, sondern auch der Chef des Nagolder Planungsamtes, Ralf Fuhrländer, im Kontrollgremium sitzt.

Während OB Großmann in der Gemeinderatssitzung, als es um die für dieses Projekt notwendige Bebauungsplanänderung ging, als befangen vom Ratstisch abrückte, verteidigte Stadtplaner Fuhrländer gegenüber den bei der Sitzung anwesenden Anwohnern die Informationspolitik der Stadt. Man sei "in Gesprächen". Die Zuhörer reagierten gereizt. Von Gesprächen könne keine Rede sein. Fuhrländer hatte Jäger-Fahrenholt lediglich in einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben wissen lassen, dass "gegebenenfalls unzumutbare Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft geprüft" würden. Bis dahin bat er "um Geduld".