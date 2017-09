Nagold Mehr als nur die Spitze des Eisbergs

Nagold. Mit Beginn des neuen Schuljahres fiel der Startschuss für Jörlitschkas 16. Jahr als Schulsozialarbeiter an der Nagolder Zellerschule. Der Weg dorthin war bei dem 59-Jährigen aber keinesfalls vorgezeichnet: "Das ist mein dritter Beruf", schmunzelt er. Zuerst hat Jörlitschka eine einjährige Ausbildung zum Krankenpflegehelfer absolviert, mit den Schwerpunkten Geriatrie, Neurologie sowie Akutpsychiatrie. Anschließend machte er eine Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister. "In dem Bereich hatte ich elf Jahre lang eine eigene Praxis", erzählt er.

Dann kam die Gesundheit dazwischen – und Jörlitschka schrieb sich im Alter von 40 Jahren wieder an der Universität ein. In Heidelberg begann er soziale Arbeit zu studieren, inmitten von Kommilitonen, die so alt waren wie seine eigenen Kinder. "Das war schon merkwürdig. Ich bin wie ein Grandpa’ im Studium gesessen." Natürlich habe er nach der langen Zeit im Berufsleben erst einmal länger gebraucht, bis er den Lernanschluss hatte, erzählt Jörlitschka. "Aber dann habe ich meinen Abschluss sogar mit 1,8 gemacht", freut er sich. Auch wenn es eine schwierige Zeit war – immerhin ist seine Ehefrau mit den drei Kindern zuhause in Oberreichenbach gewesen, während er die Woche über in Heidelberg wohnte – habe sich das Ganze gelohnt. "Das Studium hat mir eine neue, berufliche Perspektive eröffnet."

Während eines Praktikums in der Frühförderung beim Landkreis Calw in den Endzügen seines Studiums lernte er bereits einige seiner heutigen Kollegen kennen. Die Zusage für die Stelle an der Nagolder Zellerschule mit der Trägerschaft im Youz war kurz darauf sicher.