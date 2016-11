Nagold Landkreis "betroffen"

Die Kreisverwaltung zeigte sich gestern in einer Stellungnahme "sehr betroffen wegen dieser mutmaßlichen Straftat, die sich allem Anschein nach in einer unserer Einrichtungen zugetragen haben soll."

Der Haftrichter zeigte sich indes von den Ermittlern vorgelegten Beweisen weniger überzeugt. "Mangels dringenden Tatverdachts", so erklärte die Tübinger Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung, seien die sieben Männer gestern wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Tags zuvor waren sie bei einer Razzia, an der sich 30 Polizeibeamte beteiligt hatten, festgenommen und am selben Tag den Haftrichtern am Amtsgericht Tübingen vorgeführt worden.

Die Ermittlungen würden trotz der Freilassungen aber andauern, so die Staatsanwaltschaft. Jetzt will man die bei den Durchsuchungen sichergestellten Beweismittel sichten. Sexualdelikte seien nur schwer nachzuweisen, erklärte Sabine Doll von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Karlsruhe: "Aussage steht oft gegen Aussage."