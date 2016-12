Nagold Konzert am Samstag

Das Adventskonzert beginnt mit dem Männerchor unter der Leitung von Johannes Sorg mit dem lateinischen Choral "Veni Jesu" von Luigi Cherubin. Weiterhin zu hören sind unter anderem die Stücke "Die Könige" mit Bariton-Solo und der Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern". Auch das bewegende "Heiligste Nacht" von Haydn und der vierstimmige Satz "Süßer die Glocken nie klingen" erwartet das Publikum.

Mit ihren hellen Stimmen werden auch die Jüngsten der Liederkranzfamilie unter der Leitung von Kerstin Enßlin zum Konzertabend beitragen. Für den Nachwuchs hat Enßlin moderne Melodien mit besinnlichen Texten ausgewählt. Außerdem wartet der Nachwuchs auf mit "Schöne Weihnachtszeit, mach unsre Herzen weit", nach der Melodie aus dem Kultfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel".

Auch der Projektchor "Emmi-Singers", geleitet von Ruth Brucker, wird den Abend mitgestalten, zum Beispiel mit dem Ohrwurm "Last Christmas", dem Spiritual "In the Bleak Midwinter" und mit "Walking in the Air" aus dem oscarnominierten Wintermärchen "The Snowman".