Nagold Jugendhospizdienst sucht ehrenamtliche Helfer

Die ehrenamtlichen Helfer begleiten Familien mit unheilbar erkrankten Kindern. Sie unterstützen diese bei der Bewältigung schwieriger Situationen, etwa im Hinblick auf die Betreuung von Geschwistern, sie kümmern sich aber auch um das erkrankte Kind, begleiten es mit Gesprächen und verbessern die Lebensqualität des Kindes oder der Jugendlichen.

Die Veranstaltungen für Noch-Nicht-Ehrenamtliche finden an drei verschiedenen Orten, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Die Malteser informieren dabei über ihren Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Calw. An diesen Infoabenden wird unter anderem der Vorbereitungskurs, der im März 2017 startet, detailliert vorgestellt.

Der erste Abend findet statt am Montag, 12. Dezember, im Gemeindehaus der Sankt Petrus und Paulus Kirche, Moltkestraße 2, in Nagold. Der zweite Abend ist am Donnerstag, 15. Dezember, in Bad Wildbad im Sitzungssaal des Bürgermeisteramtes, Kernerstraße 11. Den dritten Abend können Interessierte am Montag, 19. Dezember, in Calw-Heumaden im Gemeindehaus der "Heilig Kreuz Kirche", Bozener Straße 40/1, besuchen.