Nagold "Jazz im Herbst"

Neben den Big Band-Arrangements werden auch einige Stücke in Combo-Besetzung gespielt.

Die Big Band des OHG wurde 1992 von Rudolf Benner gegründet und ist inzwischen eines der Aushängeschilder der Nagolder Schule mit Musikprofil. Die Junior-Bigband, ursprünglich dazu gedacht, dass in ihr die jüngeren Bandmitglieder bis zum Eintritt in die Senior-Bigband heranreifen, hat sich längst zu einer eigenständigen Formation mit eigenen Auftritten entwickelt.

Hochmotivierte Schüler von Klasse 5 bis zur Kursstufe gehören dem Ensemble an. Dank der erfahrenen älteren Mitglieder, von denen einige so vor Spielfreude strotzen, dass sie sowohl in der Junior- als auch in der Senior-Bigband spielen, ist es möglich, auch anspruchsvolle Stücke in den Stilrichtungen Swing, Latin, Funk, Rock und Pop einzuüben und darüber hinaus ein beachtliches Repertoire aus früheren Konzertprogrammen zu pflegen.