Nagold In Vollmaringen praktiziert man das Prinzip des Teilens

Der Verein "Hilfstransporte und Waisenhilfe" hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen in den Hilfsgebieten in Rumänien und Ungarn eine lebenswerte Zukunft in ihrer Heimat zu schaffen. Regelmäßig bringen Lastwagen Hilfsgüter in diese Gebiete.

Vor 17 Jahren hatten Eltern von Kindergartenkindern die Idee, anlässlich des Martinstages am 11. November das Prinzip des Teilens besonders zu würdigen und es vor allem schon den Jüngsten nahezubringen. Zu diesem Anlass können Kleiderspenden in die Kirche gebracht werden, die von dem Vollmaringer Team nach Größen sortiert und fertig verpackt werden, wie Annemone Braun-Miller berichtet. Die Kartons werden dann an den Verein "Hilfstransporte und Waisenhilfe" weitergeleitet. Zudem bringen die Kinder Kuscheltiere zum Altar, die sie einem anderen Kind schenken. So trägt hier jeder auch noch so kleine Mensch dazu bei, dass den Ärmeren eine Freude gemacht wird. Die in Vollmaringen gesammelten Dinge sind für ein Waisenhaus in der Nähe der Stadt Sibiu vorgesehen.

Diakon Michael Feldmann begrüßte die Anwesenden und fragte die Kinder, was denn an dem Tag eigentlich gefeiert werde – was alle wussten: das Fest des heiligen Martin.