Nagold Hier steht der Kommerz im Hintergrund

Nagold. Klein aber fein – so präsentiert sich der weithin beliebte Adventsmarkt des Fördervereins Alte Seminarturnhalle. Jetzt gab es zudem ein Jubiläum: Bereits in der der 20. Auflage ging der dreitägige Adventsmarkt in der weihnachtlich geschmückten Halle über die Bühne.