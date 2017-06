Nagold Heftiger Streit um die Elternbeiträge

Nagold. Bislang war dieses heikle Thema im Stadtrat hinter verschlossenen Türen erörtert worden. Eine Erhöhung von drei Prozent, wie es die Verwaltung vorgeschlagen hatte, klingt moderat. Gleichzeitig, so führte Oberbürgermeister Jürgen Großmann, in der jüngsten Ratssitzung in dieses Thema ein, wolle man sich von der "Einkommensthematik verabschieden". Bislang wurden die Elternentgelte für die Betreuung von Kleinkindern anhand der Familieneinkommens errechnet. Künftig soll dies, wie bereits im Ü3-Bereich (3- bis 6-Jährige) üblich, anhand der Kinderzahl erfolgen. So sei dies, argumentiert die Verwaltung, in den meisten Gemeinden gängige Praxis und werde auch von den Landesverbänden so empfohlen.

Was Wolfgang Schäfer, CDU-Fraktionschef, nicht daran hinderte, die Pläne scharf zu kritisieren. Schäfer erinnerte an den Stadtratbeschluss aus dem Jahr 2008, die Kindergartengebühren künftig nicht mehr zu erhöhen: "Von diesem guten Pfad sollte man nicht abweichen." Und die Abschaffung der Einkommensstaffel sei "Beleg dafür, was passiert, wenn man falsch einsteigt." Vor allem einkommensschwache Familien oder Alleinerziehende würden besonders stark zur Kasse gebeten: Wer weniger als 15 000 Euro verdiene, müsse mit 173 Prozent Aufschlag rechnen: "Das sind 1980 Euro, mehr als ein Monatseinkommen", rechnete Schäfer vor. Bei 15 000 bis 25 000 Euro Jahreseinkommen würden die Kindergartengebühren demnach um 85 Prozent steigen: "1440 Euro. Wieder ein Monatseinkommen."

Wer dagegen mehr als 60 000 Euro verdiene, werde um drei Prozent entlastet: "Das ist dermaßen sozial schief. So geht’s einfach nicht", wetterte der CDU-Fraktionschef unter dem Applaus der SPD-Fraktion. Auch Daniel Steinrode (SPD) plädierte für einen schrittweisen Ausstieg aus den Elterngebühren, schränkte aber ein: "Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft." Auch das Land sieht er in der Pflicht.