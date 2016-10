Nagold Hart am Rande des Korrekten

Es gibt noch zwei andere Luise Kinsehers. Die eine trägt einen Bademantel, heißt Mary, hat etwas von einem abgestürzten Engel oder leicht verwahrlosten Vamp, der nicht mehr so arg auf sich halten muss und sich dafür eher an irgendein geistreiches Getränk hält, eher Piccolöchen als Starkbier, leicht lallend und ziemlich angeekelt von der Welt und was sie einem zumutet. Mit der ganzen Wellness, dem Diätwahn, mit Yoga und dem herabschauenden Hund ist sie durch. Längst will sie nur noch "stüberln" anstatt sportlich mit Walkingstöcken zu "walden". Mary will ihre Ruhe haben. Aber von Quantenphysik versteht sie irgendwas, wenn sie kurz Gedanken zu Raum und Zeit, zu Relativität und Stephen Hawking anfliegen. So wird ihr Publikum irgendwann zur "lebendigen schwäbischen Materie", mit der sie auf "den großen Evolutionssprung" in vierte oder fünfte Dimensionen warten darf, zu "gefalteten Göttern".

Die dritte Kinseher spricht ein etwas etepetetes Hochdeutsch, heißt Helga und muss sich nach langen kinderlosen Ehejahrzehnten in ihrem grauen hochgeschlossenen Mantel um ihren Heinz kümmern statt um Enkel oder andere Kinder. Es sei "so harmonisch", auch mit all den schönen Erinnerungen, "wir sind uns in allem einig, seit Heinz alles vergessen hat".

Wie alle richtig guten Kabarettisten balanciert Luise Kinseher immer so am Rand des Korrekten, des politisch Korrekten. Sie erlaubt sich, sogar "Negerwitze" zu erzählen, gute natürlich, ohne heimlichen Rassismus. Ein wenig darf das Nagolder Publikum teilhaben am "Derblecken" der bayerischen Politiker, die "alle was genommen haben".

Im Lift damals, beschließt sie gegen Ende, muss sie in einer "Parallelwelt gewesen sein". Und ganz am Ende vibriert das Smartphone. Ein spitzer Schrei, und nach dem begeisterten Beifall darf sich Luise Kinseher zur Zugabe bitten lassen: "We have all the time", heißt der Song. Also Ruhe bewahren. Eben.