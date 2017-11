Nagold Halloween: Literweise Kunstblut im Einsatz

"Hell Bash" ist nichts für zarte Gemüter: Wer allerdings auf brachialen Metal-Sound steht, durfte die Halloween-Party im Nagolder Jugendhaus auf keinen Fall verpassen. Die hat sich längst als festes Event etabliert. Auch in der elften Auflage von "Hell Bash" ging es extrem laut und ziemlich gruselig zu.

Nagold. "Es gab bei uns keine Debatte, ob wie es wieder machen, eher wer spielt", erklärte Jugendhaus-Mitarbeiter Michael Ohngemach. So waren es in den vergangenen Jahren meist Nagolder Band-Konstellationen, die an Halloween auf der Bühne standen. Doch "die üblichen Nagolder Gesellen werden alt, und das haben wir jetzt nicht hinbekommen", so Ohngemach.

Immerhin ein "Alt-Allstar" stand mit Andre Wehrstein jetzt doch auf der Bühne, wenn auch mit der Horber Metal-Formation "Crooked Youth", die es gleich zu Beginn der Halloween-Party mächtig krachen ließ. Und weil Andre Wehrstein zu den Hell Bash-Musikern der ersten Stunde zählt, ist das Event für ihn eine echte Tradition. "Es ist immer wieder schön, hier zu sein und die alten Kumpels zu treffen", so Wehrstein, bevor er zur Gitarre griff.