Nagold Geschichte in Szenen

Beginn ist um 10.15 Uhr mit dem Festgottesdienst, in dem in mehreren Szenen aus der Geschichte der Kirche und des Ortes an die Erweiterung der Nikolauskirche vor 60 Jahren erinnert wird.

Für das leibliche Wohl mit Essen und Trinken sorgt der Posaunenchor. Um 12.30 Uhr erfreut Tonart aus Hochdorf in einem Konzert. Um 13 Uhr wird ein Ortsrundgang mit Werner Luz angeboten; es folgt um 14 Uhr eine Märchenlesung von Viola Bauer im Bergkeller an der Kirchentreppe und um 15 Uhr eine Schauübung der Feuerwehr Schietingen.