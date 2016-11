Nagold Feiern im Zeichen der Ökumene

Keine Lutherfeier soll es werden, weiß man doch, wie Albrecht es ausdrückt, neben den "unfassbaren Stärken auch um die Schwächen" des Reformators. Luthers antijüdische Schattenseite und der Umgang der evangelischen Kirche mit diesem Erbe wird in einem eigenen Vortrag thematisiert.

Vielmehr soll in diesem Reformationsjahr die Frage nach der Erneuerung der Kirche und die Botschaft vom geschenkten neuen Leben und der Kraft aus der Quelle des Glaubens im Mittelpunkt stehen.

Wie kein anderer Kirchenbezirk in Württemberg setzt man hierbei ökumenische Signale. Denn Ralf Albrecht weiß: "Nur gemeinsam können Christen heute Glauben überzeugt ausstrahlen." Das gipfelt im Auftritt von Gebhard Fürst, katholischer Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, bei der Nagolder Weinrede. Umgekehrt lud der katholische Dekan Holger Winterholer seinen Nagolder Kollegen Ralf Albrecht dazu ein, einen Beitrag in einem von der katholischen Kirche herausgebrachten Werk zur Reformation zu verfassen. Albrecht nahm sich darin eines Liedes­ an, das einst als Hymne der Hochzeit von West- und Ostkirche galt. Titel: "Vereint in neuen Wegen." Für Ralf Albrecht machte es Sinn, dieses Lied auf die beiden Kirchen zu definieren: "Die gehören doch auch zusammen."

Druckfrisch erschienen ist in diesen Tagen die Jubiläumsbroschüre, in der die mehr als 60 Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum mit einer beeindruckenden Vielfalt von Themen und Formaten zusammengefasst wurden. Das Heft liegt in Kirchen und Gemeindehäusern aus und kann auch im Dekanat bezogen werden.

Gottesdienstreihe

Abendmahlsgottesdienste in der Nagolder Stadtkirche nach von Martin Luther entwickelter Messform mit viel Musik – ab 1. Advent (27. November).

Bibelkongress

Unter dem Motto "LebensWort" werden in der Haiterbacher Region ab 29. Januar bis in den April hinein mehr als 30 Seminare und andere Formate zum Bibellesen angeboten.

Reformationskonzert

Am 11. Februar in der Stadtkirche mit der Philharmonie Baden-Baden, bei dem die "Reformationssinfonie" von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingt.

Frauenverwöhnabend

Am Samstag, 11. März, in Hochdorf mit Luthers Frau Katharina von Bora "höchstpersönlich".

Ökumenisches Konsens- und Streitgespräch

Die beiden Dekane Ralf Albrecht (evangelisch) und Holger Winterholen (katholisch) deuten am Dienstag, 28. März, die Person und Bedeutung der Maria im Evangelium und in den beiden Kirchen (Lemberggemeindehaus).

Luthergottesdienst

Himmelfahrt (25. Mai) im Kloster Reuthin in Wildberg.

Luthermahl

Ein reformatorisch-kulinarischer Abend am Freitag, 21. Juli, im Landgasthof Hirsch in Überberg.

Bezirksposaunentag

Am 8. Oktober in Nagold zum Thema "Ein feste Burg".

Festgottesdienst

Reformationsfest am 31. Oktober in der Nagolder Stadtkirche mit anschließendem Empfang und Kirchenfest.