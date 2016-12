Nagold Familienfeier endet "wie im falschen Film"

Er hatte alles, was man sich als Mann wünschen kann: Ehefrau, Kinder, neues Eigenheim, Erfolg und Erfüllung im Beruf. Aber der plötzliche Tod seines Vaters, mit dem er eigentlich eher ein schwieriges Verhältnis hatte, warf ihn nach eigenen Worten vor drei Jahren aus der Bahn. Er bekam psychotische Schübe. Zuvor war er schon eifersüchtig, nun aber wurde es krankhaft. Ärzte stellten bei ihm später eine paranoide Schizophrenie fest.

Er ging freiwillig in die psychiatrische Klinik, bekam Medikamente, die ihm halfen, und unterzog sich auch einer psychotherapeutischen Behandlung. Aber er setzte die Medikation ohne ärztliche Begleitung wieder ab. In der Familie war die Krankheit ein Tabu. Immer wieder kamen die Schübe zurück, M. zog sich in Hotelzimmer zurück. Wie auch an Pfingsten dieses Jahres.

Dem Psychotherapeuten, den er konsultierte, erzählte er nur die halbe Wahrheit. Wie es ihm wirklich erging, sagte er nicht. Am 25. Mai fuhr er zur Geburtstagsfeier seiner Ehefrau nach Hause. Seine Mutter erkannte sofort, dass etwas nicht stimmte, als er sie in den Arm nahm: "Das war so roboterhaft", sagte sie gestern beim ersten Verhandlungstag vor dem 5. Schwurgericht aus. Ansonsten sei der 39-Jährige ein schaffiger und ruhiger Mensch, aber "das war nicht mein Sohn". M. fühlte sich verfolgt, hatte Angst, man wolle ihn vergiften und blökte wie ein Schaf. Die Familie wusste sich nicht mehr zu helfen und rief die Polizei. Sie kam zu spät. M. ging zuerst auf seine Frau los, schlug ihr auf den Kopf, riss ihr Haare heraus und versuchte sie die Treppe hinunterzustoßen. Den Schwiegervater, der dazwischen ging, traktierte er mit der Faust. Die Familie flüchtete aus dem Haus – bis auf die Mutter, die in diesem Moment aus dem Bad kam. M. stach ihr mit einem Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge mehrfach in Rücken und Hinterkopf und versuchte sich anschließend selbst mit zehn Stichen in Bauch und Brust das Leben zu nehmen. "Es war wie im falschen Film", erinnerte sich die Mutter.