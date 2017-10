Nagold Erlebnisse sind wichtiger als Produkte

Wie eine solche Emotionalisierung in der Praxis aussehen kann, erfuhren die in zwei Gruppen aufgeteilten Teilnehmer bei der anschließenden Tour durch Nagold, bei der sie unter anderem Station bei der Fahrradwerkstatt "Velologe" und im Restaurant "Da Gino" machten.

Dessen Inhaber Biagio Schiliro erzählte in den ehemaligen Bäckerei-Räumen von seinem Konzept, in der Ostaria "mit Freunden italienische Lebensart zu genießen." Er wolle klassische und neuartige Gerichte, zubereitet wie von "la Mama", bieten. Immer im Vordergrund: die Verbindung von familiärer Atmosphäre und regionaler italienischer Küche. Schiliro hält für die Zukunft eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Einzelhandel in Nagold und der Gastronomie für unerlässlich. "Nur zusammen ist man stark", fasste ein Teilnehmer zusammen.

Die Gruppe schlängelte sich weiter durch Nagolds Straßen zum "Velologe" am Gerichtsplatz. Die Grundidee von Inhaber Manuel Gauss: die Leidenschaft für das Radfahren mit seinen Kunden teilen. Eine offene Werkstatt und eine Kaffeeecke sollen dazu beitragen, eine Beziehung zu den Kunden aufzubauen. "Dann kann ich helfen, wo es zwickt und zwackt", erklärte er den aufmerksam zuhörenden Teilnehmern der Tour. "Das fängt beim Material an, geht über die richtige Ernährung bis hin zu Tipps, wie man eine lange Tour plant." Am Ende rede man oftmals über Gott und die Welt.