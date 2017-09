Nagold Einmal pro Woche gibt’s frisches Obst und Gemüse

Nagold. Eine dicke Bananenscheibe und ein paar Trauben dazu oder lieber Gurkenstücke und Paprikaschnitten – rund 100 Kinder an der Außenstelle der Wiestalschule im Kernen in Nagold erfreuen sich seit Beginn dieses Schuljahres wieder an wöchentlich frischem Obst und Gemüse, das die Wilhelm-Preuninger-Stiftung ein Jahr lang finanziert.

Vor dem geöffneten Fenster der Eingangshalle zur Schule herrschte in der ersten Pause Großandrang. Grund war die jetzt wieder wöchentlich stattfindende Obst- und Gemüseausgabe innerhalb des "Schulobstprojektes".

"Wir haben auch schon in der Vergangenheit frisches Obst und Gemüse an die Kinder verteilt, das durch Fördervereinsgelder und Spenden finanziert wurde, aber die Mittel waren aufgebraucht", erzählte Konrektorin Silke Lenz. Umso erfreuter war sie nach der Kontaktaufnahme zur Wilhelm-Preuninger-Stiftung, dass von dieser Seite wieder einmal in der Woche ein vitaminreiches Frühstück für ihre rund 100 Grundschüler und die Schüler aus der Förderklasse ausgegeben werden kann.