Nagold "Einfach mal etwas anderes"

Hochbetrieb herrschte am Wochenende beim Sportfest auf dem Emminger Hochwasen.

Nagold-Emmingen. Erneut hatten die Emminger Sportfreunde ihr traditionelles Sportwochenende mit Elfmeter- und Fleckenturnier auf die Beine gestellt. Eine echte Premiere gab es zum Abschluss mit der ersten Kinder-Olympiade auf dem Sportgelände.

"Wir wollten einfach mal etwas Innovatives für Kinder machen", erklärte Organisatorin Ingrid Buschold – und so wurde die Idee einer Kinder-Olympiade geboren. Und es machten auf Anhieb mehr als 50 Kinder mit, die an den sieben Stationen Aufgaben in verschiedenen Geschicklichkeits- und Schwierigkeitsgraden absolvieren mussten. "Da geht es um die Förderung von Beweglichkeit und Konzentration", erklärte die Initiatorin mit Blick auf Stationen wie Hürden- und Slalomlauf, Sackhüpfen sowie Zielspritzen mit der Emminger Feuerwehr oder dem Torwandschießen.