Nagold Ein Stelldichein der Spiele-Fans

Nagold. Beim Betreten des Stadthallen-Foyers war an diesem zweiten Advent bereits ein stetiges Surren und Murmeln zu hören. Schnell schwollen die Geräusche beim Durchschreiten der Zwischentüren zum großen Hallenbereich an. An zahlreichen Tischen saßen Freunde klassischer und moderner Brettspiele, ließen die Würfel rollen, blickten konzentriert auf die Spielbretter oder drehten gedankenverloren ihre Spielfiguren in den Händen, unschlüssig, wo diese taktisch klug positioniert wären.

Die Messebesucher mussten sich jedoch nicht alleine mit taktischen Fragen plagen oder durch die Regelbücher jedes einzelnen Spiels wühlen. Knapp 70 ehrenamtliche Paten hatten sich in diesem Jahr bereit erklärt, als Experten zu fungieren. Sie holten sich bei Spielemessen-Organisatorin Katja Fuhrländer drei Wochen zuvor ein Spiel ihrer Wahl ab und beschäftigten sich intensiv damit. Am Sonntag standen sie interessierten Spielern dann mit Rat und Tat zur Seite und wagten selbst die ein oder andere Partie.

Das Angebot war wie in den Vorjahren sehr breit gefächert: 46 verschiedene Spiele aus der von Martina und Andreas Silbermann betriebenen "Spieltruhe" im bayrischen Oberammergau warteten nur darauf, ausprobiert zu werden. Das Ehepaar war am Sonntag auch mit einem kleinen Team vor Ort, sodass Messebesucher, die sich in ein Spiel verliebt hatten, dieses mit nach Hause nehmen konnten.