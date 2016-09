Nagold Ein Orgelkonzert zur Einheit

Nagold. Martin Strohhäcker unterrichtet Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden. Am Tag der deutschen Einheit, Montag, 3. Oktober, kommt er aus dem "Osten" zurück in den "Westen" (er war 1988 bis 1994 Bezirkskantor in Neuenbürg). Strohhäcker spielt auf Einladung seines ehemaligen Schülers und jetzigen Bezirkskantors in Nagold Peter Ammer ein Konzert zusammen mit seiner Frau Gudrun, welche studierte Flötistin (Quer- und Blockflöte) und Pianistin ist. Die beiden spielen ein abwechslungsreiches Programm für Orgel allein, mit Flöte und sogar vierhändig.