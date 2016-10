Nagold Ein kleiner Verein als große Familie

Und so wurde das 25-jährige Bestehen des Vereins auch groß gefeiert: Mit einer sehenswerten Ausstellung und einem stimmungsvollen Festabend – beides in den Räumen der Volksbank.

Der Veranstaltungssaal war denn auch sehr gut gefüllt. Eine Mischung aus Grußrednern, poetischer Live-Musik und launigen Rückblicken sorgte dafür, dass alle Gäste einen kurzweiligen Abend erlebten. Am kalten Büffet schließlich klang der Abend mit dem Austausch von Anekdoten und so mancher Foto-Fachsimpelei gesellig aus.

Es geht familiär zu im Fotoclub – darauf verwies unter anderem der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Hübner. Aber auch die anderen Beiträge des Abends zeugten von diesem innigen lockeren Umgang. Gottfried Kalmbach, Gründungsmitglied und langjähriger erster Vorsitzender des Clubs, hatte zum Beispiel einen Foto-Rückblick als Media-Schau auf die vergangenen 25 Jahre vorbereitet. Kommentiert von Wolfgang Hübner hatte dieser Beitrag einen Hauch von den früheren heimeligen Dia-Abenden, die man in Zeiten analoger Fotografie und überhitzter Dia-Projektoren noch im trauten Familienkreis erleben konnte. Imposant war auch der Clip, in dem sich die Mitglieder des Clubs mit gelungenen Fotografien präsentierten. Wie bereits nach dem Blick auf die Ausstellung zu erahnen war, gab es da einige fotografische Hochkaräter unter den gezeigten Bildern. Vor allem aber zeigten sie die Breite auf, in der sich ein Fotograf seinem Motiv nähern kann.