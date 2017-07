Nagold Ein ganzes Heft rund um den Nagolder Wochenmarkt

Nagold. 30 Marktbeschicker und ihr Warenangebot werden in der neuen Broschüre "Der Nagolder Wochenmarkt" vorgestellt. Nach einjähriger Vorbereitungszeit präsentierte der ehrenamtlich tätige Arbeitskreis Kultur im Bürgerforum Nagold mit einem kleinen Marktfest das Prospekt der Öffentlichkeit.

Auf 48 Seiten finden Marktbesucher und Interessierte alles rund um den Nagolder Wochenmarkt am Samstag und den Kleinen Markt am Mittwoch. "Ein Jahr lang wurden Interviews geführt, Texte erstellt und Fotos zusammengetragen", berichteten die Hauptverantwortlichen im Bürgerforum Nagold, Nanni Fingerhut und Susanne Humbeil, über die druckfrische Infoschrift, mit der sie am Samstag bei einem kleinen Marktfest alle Marktstände ausgestattet hatten und sie den Besuchern auch persönlich in die Hand gaben.

"In der Infobroschüre finden die Marktbesucher alles, was es rund um den Nagolder Wochenmarkt zu vermelden gibt", ergänzte Humbeil, und "die Marktarbeit mit allem, was dazugehört, wird mit diesem kleinen Heft in vollem Umfang gewürdigt".