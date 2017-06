Nagold Drei Abiturienten schaffen sogar die 1,0

Nagold. Das Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium Nagold wurde jetzt mit der mündlichen Prüfung abgeschlossen. Nach der schriftlichen Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, einer Fremdsprache und einem weiteren Fach vorweg sowie der Kommunikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen haben damit die Abiturienten ihr Ziel erreicht. Unter dem Prüfungsvorsitz von Oberstudiendirektor Hartmut Westje-Bachmann vom Lise-Meitner-Gymnasium, Königsbach-Stein, fand die mündliche Prüfung statt. 102 Schüler haben die Abiturprüfung am OHG erfolgreich abgelegt.