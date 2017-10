Nagold Die Stapel reichen fast bis zur Decke

Ihr und auch den anderen Helfern ist deutlich anzumerken, wie viel Herzblut sie in die Tätigkeit stecken. Diese geht weit über das Sortieren in der Lagerhalle hinaus: Vieles nehmen die Ehrenämtler mit nach Hause, um es dort zu waschen oder sie nähen Puppenkleider. "Ich sehe immer die Kinder vor mir und hoffe, dass sie sich freuen", sagt Wurster.

In den Räumen türmen sich die Kisten beinahe bis zur Decke. Für die ehrenamtlichen Helfer scheint es aber kein Problem zu sein, sich zurechtzufinden. Die fertig gepackten Kartons werden in einem abgetrennten Bereich der Halle gelagert. Auf den Kartons steht, was sich darin befindet – auf Ungarisch, Rumänisch und Deutsch. Die Kleidung wird beispielsweise nach Art und Größe sortiert. Die ehrenamtlichen Helfer nehmen jedes Teil in die Hand, begutachten es ganz genau. Erst dann wandert es in die leeren Bananenkartons. Denn kaputte oder verdreckte Kleidung brauchen die armen Menschen nicht. Dennoch sei es keine Seltenheit, dass Spender ungewaschene Unterwäsche, kaputte Schuhe oder einfach Restmüll vor der Halle abstellen, berichtet Wahr. "Aber auch arme Menschen haben eine Würde. Sie sollen sich freuen, wenn sie die Sachen bekommen. Das ist die Hauptsache."

Bis zu 1500 Bananenkartons passen in einen Lastwagen. Bis so viele gepackt sind, brauche es aber reichlich Zeit, meint Wahr. Und vor allem: viel "Manpower". An dieser mangelt es bei H+W gerade gewaltig. "Wir freuen uns über jeden, der regelmäßig hilft", sagt die erste Vorsitzende. "Denn nur im Team ist die Arbeit überhaupt möglich." Auch Fahrer für die Reisen nach Rumänien und Ungarn werden dringend gesucht. Meistens sind die Zweier-Fahrer-Teams etwa fünf Tage unterwegs. Die Waren werden an verschiedenen Verteilzentren abgeladen, abends werden Kontakte mit Einheimischen geknüpft. Oder die vom Verein betreuten Kinderheime besucht. "Wenn man aussteigt und eine Traube aus Kindern umarmt einen, ist der ganze Aufwand vergessen", schwärmt Lutz.

In der Lagerhalle von H+W in Mindersbach gönnen sich die Helfer eine Kaffeepause. Die Getränke dampfen in der kalten Luft der Halle. Der Turm aus unsortierten Tüten und Kisten ist schon um ein gutes Stück kleiner geworden. Doch viel Zeit lassen sich die Helfer nicht. Bis zum nächsten Transport gibt es noch einiges zu sortieren. "Wir schauen, dass wir so viel wie möglich helfen können – mehr können wir nicht tun", lächeln die Helfer.