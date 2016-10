Nagold Die neue Pflege

Kernstück der Pflegereform ist ein neues Verständnis des Begriffs "Pflegebedürftigkeit". In Zukunft geht es bei der Einstufung der Pflegebedürftigkeit ausschließlich darum, wie selbständig sich jemand versorgen kann. Neu ist: Alle Menschen erhalten den gleichen Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung. Vor allem Menschen mit Demenz profitieren von der Pflegereform. Die Höhe der Leistungen aus der Pflege hängt vom Grad der Selbständigkeit ab. Dieser wird in verschiedenen Lebensbereichen gemessen. Je geringer der Grad der Selbständigkeit, desto höher die Pflegebedürftigkeit. Dabei werden die bisher drei Pflegestufen von fünf Pflegegraden abgelöst, die eine bessere Beurteilung der Lebenssituation und Lebensumstände ermöglichen.

Über die wichtigsten Inhalte informiert die Veranstaltung der AOK Nordschwarzwald "Was ist neu an der neuen Pflege", die am 26. Oktober in der Alten Seminarturnhalle, Lange Straße 5, in Nagold stattfindet. Referent ist der Leiter der Pflege bei der AOK Nordschwarzwald, Achim Nübel. Er will die Auswirkungen des neuen Pflegegesetzes kompakt und verständlich darstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.