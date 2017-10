Nagold Der letzte Auftritt vor Peru

Der Chor zeigt im Kubus in Nagold unter der Leitung von Verónica Kluge die ganze Bandbreite der Chorliteratur, die er sich in eineinhalb Jahren intensiver Probenarbeit erarbeitet hat. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. In der Pause und im Anschluss an das Konzert wird im Kubus bewirtet.

Die 36-köpfige Reisegruppe startet am 31. Oktober von Stuttgart nach Amsterdam und dann weiter nach Lima. Dort tritt der Chor in einer Kirche auf. In Cuzco sind zwei weitere Konzerte vorgesehen.

Eine der größten Kirchen