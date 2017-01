Nagold Das Haus der Zukunft

Zwei Erdbohrungen mit je zwei Erdsonden, 236 Meter tief ins Erdreich – fast einzigartig diese Bohrtiefe in Baden- Württemberg – sorgen in Verbindung mit einer hocheffizienten Wärmepumpe dafür, dass es in dem Haus über eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung mollig warm ist und ausreichend Warmwasser für Duschen, Bäder und andere Bereiche zur Verfügung steht.

Die Energieversorgung der mit Strom betriebenen Wärmepumpe, kommt über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, deren Leistung größer ist als der Bedarf des ganzen Hauses. An der Strom-Speichertechnologie wird derzeit noch gefeilt. Bis zum Frühjahr 2017 will Klaus Schnepf dafür mit externen Partnern intelligente Lösungen, die auch realisierbar sind, entwickelt haben.

Jede Garage in diesem Gebäude wird heute schon mit einer Schnellladestation für das Elektroauto oder das Elektrobike ausgestattet.

Der Wärmebedarf des Gebäudes beträgt heute etwa ein Fünftel dessen, was früher der Fall war.

"Ich will mit dem Gebäude zeigen, was heute geht und bereits machbar ist", so Schnepf. Ein Leuchtturmprojekt. Ähnlich fortschrittlich wie sein Bürogebäude auf dem Wolfsberg mit dem mehrfach ausgezeichneten Eisspeichersystem. Der Erfolg des geringen Energieverbrauchs des neuen Wohngebäudes wird zeigen, dass das der richtige Weg ist, wenngleich die Anlagentechnik durch viele Anlagen, die so gebaut werden, noch viel wirtschaftlicher werden wird und werden muss. Der Autor ist Schüler der Klasse 9a des OHG Nagold